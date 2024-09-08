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بعد عملبة معبر الكرامة

أبوعبيدة: كابوس ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا

أبوعبيدة: كابوس ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الاحد، العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي) أحد أبطال طوفان الأقصى

العالم - فلسطين

واشار أبو عبيدة ان مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة.

واعتبر ان العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام" ان المجاهدون في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة ادوا صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية.

هذا ونفذ شاب اردني عملية فدائية اليوم على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة، أدت الى مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين قبل أن يرتقي شهيدا. العملية أثارت حالة من الذعر والإرباك الأمني داخل الكيان، مستحضرة الى الأذهان سلسلة من العمليات البطولية التي نفذها أردنيون سابقا ضد الاحتلال.

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