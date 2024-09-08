أبوعبيدة: كابوس ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا

العالم - فلسطين

واشار أبو عبيدة ان مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة.

واعتبر ان العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام" ان المجاهدون في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة ادوا صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية.

هذا ونفذ شاب اردني عملية فدائية اليوم على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة، أدت الى مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين قبل أن يرتقي شهيدا. العملية أثارت حالة من الذعر والإرباك الأمني داخل الكيان، مستحضرة الى الأذهان سلسلة من العمليات البطولية التي نفذها أردنيون سابقا ضد الاحتلال.