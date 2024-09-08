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سرايا القدس-كتيبة جنين خلال استعراضها العسكري في جنين: جيش الاحتلال هزم في حارة الدمج بجنين كهزيمته في حي الشجاعية بغزة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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