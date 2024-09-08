شاهد: أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات جوية على مناطق حدودية

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تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجمات جوية الليلة الماضية على منطقتين حدوديتين في البلدين، حيث قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين قتلا وأصيب أربعة في منطقة سومي بينما قالت روسيا إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في منطقة بيلجورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق بيلجورود. مؤكدة ان قواتها سيطرت بالكامل على بلدة في شرق أوكرانيا خلال تقدمها نحو مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية سعيا لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية.

وتتقدم القوات الروسية، التي تسيطر على نحو خُمس مساحة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، في شرق أوكرانيا في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس.

من جهتها قالت القوات الجوية في أوكرانيا إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 15 من أصل ثلاثة وعشرين طائرة مسيرة هجومية وكذلك صاروخا جويا موجها أطلقتهم روسيا خلال الليل.

وأفادت بأن طائرتين مسيرتين وثلاثة صواريخ أخرى لم تصل إلى أهدافها، مضيفة أن الطائرات المسيرة اعترضتها على الأرجح أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية.

سياسيا يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة لندن الأسبوع المقبل للبحث في ملفي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن سيشارك في حوار استراتيجي 'يعيد تأكيد العلاقات الخاصة'. وأضاف أن المناقشات ستركز على آسيا والشرق الأوسط و'الجهودنا الجماعية لدعم أوكرانيا'.

من جهته اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الوقت حان لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في أوكرانيا 'بشكل أسرع' وإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين ونصف العام بين موسكو وكييف. وقال شولتس الذي تعد بلاده من أبرز داعمي أوكرانيا ان روسيا يجب أن تحضر القمة المقبلة للسلام.