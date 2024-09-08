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وسائل إعلام عبرية: إطلاق النار على مركبة للاشتباه بمحاولة سائقها دهس جنود قرب الخليل جنوب الضفة الغربية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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