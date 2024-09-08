باراك: نتنياهو مقامر مهووس يخاطر بحياة الأسرى

العالم - الإحتلال

ونقلت صحيفة، يسرائيل هيوم، عن باراك قوله: إن "إسرائيل" تتعثر بلا استراتيجية ولا خطة عمل في قطاع غزة".

وأضاف إيهود باراك: "أحذر نتنياهو من البقاء طويل الأمد في غزة، فليست هناك مصلحة في البقاء في غزة لسنوات طويلة".

وأشار إلى أن نتنياهو "مقامر مهووس يخاطر بحياة الأسرى".

ولليوم 338 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و972 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و 761 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.