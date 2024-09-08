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وكالة الأنباء الفلسطينية عن محمود عباس: الجهود مستمرة للتوجه إلى غزة لوقف العدوان واستلام دولة فلسطين مهامها كاملة في القطاع

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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