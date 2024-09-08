تطهير الحدود الإيرانية العراقية.. السودان يرفض قوة تدخل

العالم – بانوارما

وقال باكبور أن الهجمات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش على الحدود نفذتها مجموعات إرهابية مختلفة بدعم من جهاز استخباراتي قوي، مؤكدا أن التحقيقات كشفت أن الكيان الإسرائيلي يدعم هذه العمليات الإرهابية.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف الحلقة من طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية د.هادي محمدي وتناقشه هذه الأسئلة:

- أعلن حرس الثورة الإسلامية تطهير الحدود الشرقية والجنوب الشرقية لإيران، والحدود مع العراق من العناصر الإرهابية المعادية للثورة، ما دلالات هذا الإعلان؟

- باكبور أعلن أن التحقيقات كشفت أن الكيان الإسرائيلي يدعم العمليات الإرهابية التي تستهدف مراكز الشرطة، ما رسالة هذا الكشف للمغرر بهم والمناوئين للثورة الإسلامية؟

- كيف تعلقون على توقيت هذا الإعلان مع الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى العراق والمقررة الأربعاء؟

- العراق لم يبق للزمر المناوئة لإيران أي تواجد على الحدود بين البلدين.. هل هذه الخطوة تخدم الجانب الإيراني فحسب أم تخدم الجانب العراقي أيضا؟

- كيف تقرأون دور سياسة إيران في بناء العلاقات مع دول الجوار في القضاء على كل محاولات الأعداء في إثارة الفتن والقلاقل في بلدان المنطقة؟

وفي المحور الثاني.. رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بالتسييس بعد أن دعت إلى نشر قوة مستقلة في البلاد لحماية المدنيين.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إن الخرطوم ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق، وتعتبرها تجاوزا واضحا لصلاحيتها، وأضافت أن البعثة نشرت تقريرها قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يفقد اللجنة المهنية والاستقلالية.

وكان خبراء أمميون قد دعوا إلى نشر قوة في السودان لحماية المدنيين من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، بحسب البيان.

وفي بداية البرنامج تستضيف الحلقة عبر اسكايب مراسل العالم في الخرطوم مهند الحسين، ورئيس المنظمة الدولية للعلوم والتنمية من طرابلس د.إدريس إحميد.. ويناقشهما هذه الأسئلة:

- ما وقع رفض الحكومة نشر قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان على الشارع السوداني؟

- هل يحتاج السودان قوة أممية لحماية المدنيين؟

- ما هو هدف بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان من نشر قوة في السودان؟

- إثارة توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة دولية انقساما، فبينما اعتبرتها الحكومة 'زوبعة في فنجان' قال الدعم السريع إنها تمهد لحكومتين ما تعليقكم على هذا الأمر؟

- لماذا رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصى الحقائق واتهمتها بالتسيس؟

- رأى خبراء ثمة تعقيدات بمجلس الأمن ومشكلات عملية قد تعوق الخطوة.. ما هي هذه التعقيدات؟

- خبراء من الأمم المتحدة اتهموا الطرفين المتحاربين بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب فما هو دور المنظمة الدولية والقوى العظمى لاحتواء هذه الأزمة؟

- الأمم المتحدة تقول إن حرب السودان خلفت أكثر من 20 ألف قتيل فإلى اين تتجه الأمور وما مآلات هذا الصراع؟

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