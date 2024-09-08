الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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وفاة 11 مواطنا مغربيا و9 مفقودين حتى الان جراء السيول التي تجتاح البلاد

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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