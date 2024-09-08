الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

انقطاع خدمة الإتصالات والإنترنت عن وسط وجنوب قطاع غزة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :