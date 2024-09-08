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شاهد .. احتفالات شعبية كبيرة في الأردن بعد عملية معبر الكرامة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

خرج الآلاف من المواطنين الأردنيين في شوارع العاصمة عمان مساء اليوم الأحد، احتفالا بعملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الجماهير الغفيرة وهي تعبر عن فرحتها، حيث أُطلقت الألعاب النارية في السماء احتفالا بالعملية البطولية.

وأطلق المحتفلون هتافات داعمة للحق الفلسطيني، معبرين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وأبطال المقاومة.

وقتل 3 صهاينة صباح اليوم الأحد بإطلاق نار قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني)، بين الأردن والضفة الغربية، في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة.

وأعلن مصدر أمني أردني، اليوم الأحد، أن منفذ عملية إطلاق النار أردني الجنسية ويدعى ماهر الجازي، ويبلغ من العمر 39 عاماً.

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