الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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