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عدوان إسرائيلي على ريف حماة بصواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية مقابل الساحل اللبناني باتجاه الشرق والشمال السوري

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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