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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة ثانية من العدوان الإسرائيلي على ريف حماة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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