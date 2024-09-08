الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض 5 صواريخ معادية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :