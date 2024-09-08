سوريا... عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى والدفاعات الجوية تتصدى

وأكدت مراسلتنا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لموجة ثانية من القصف الإسرائيلي على ريف حماة، وأفادت ان الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض ٥ صواريخ معادية.

ونوهت الى انه ‏للمرة الثالثة الدفاعات الجوية السورية في طرطوس تتصدى لأهداف معادية موضحة ان الهجوم الصهيوني استهدف مواقع على محور "طريق مصياف - وادي_العيون" في ريف حماة، مانتج عنه اندلاع حريق كبير في منطقة حير عباس.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا بأنه يظهر لحظة سقوط صاروخ اسرائيلي في محيط مدينة مصياف بريف حماه

1

يتبع ..