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للمرة الثالثة الدفاعات الجوية السورية في طرطوس تتصدى لأهداف معادية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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