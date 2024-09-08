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فرق الإطفاء والدفاع المدني السورية تعمل للسيطرة على حريق كبير اندلع على طريق مصياف-وادي العيون بسبب العدوان الإسرائيلي

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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