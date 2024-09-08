أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ويعين خلفا له

كما صدر مرسوم أميري بتعيين نوره سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عملها وزيرا للنفط بالوكالة.

وجاء في المرسوم الأميري رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024، وعلى الاستقالة المقدمة من د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تقبل استقالة د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط".

وأضاف المرسوم "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".