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إستشهاد 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين في العدوان الإسرائيلي على سوريا

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

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