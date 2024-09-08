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إرتفاع عدد شهداء العدوان الذي استهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي في سوريا إلى 5 وإصابة 19 آخرين

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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