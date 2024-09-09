الأردنيون يوجهون رسالة إلى أبو عبيدة في مسيرة ضخمة جابت شوارع عمان

وهتف الحشود شعارات للجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، الذي عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.

وقال المتظاهرون: "سمع كل خاين وجبان، هيو ماهر ابن معان قتال الصهيونية" و"الحق الأمريكي خسران تسلم ايدك يا ابن معان".

كما وجهوا رسالة إلى الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة قائلين فيها: "يا أبو عبيدة طل وشوف، طلت كوفية عماد (عماد عقل قيادي في المقاومة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص حركة حماس مسؤول عن تنفيذ عدة عمليات في الضفة الغربية)".

وفي وقت سابق من اليوم قتل 3 صهاينة بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

وقالت إذاعة الاحتلال إن "عملية إطلاق النار نفذت من المسافة صفر، وأسفرت عن مقتل المنفذ وهو سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية، و3 إسرائيليين".

وكشفت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الأحد عن نتائج التحقيقات الأوليّة لعملية إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر لجسر الملك حسين.

هذا وأشادت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بعملية إطلاق النار التي نفذها سائق الشاحنة الأردني عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، مؤكدين أن عملية معبر الكرامة البطولية رد على جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة.