9 ضربات طاحنة.. حصيلة عمليات "حزب الله" ضد جيش الاحتلال يوم الأحد

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 08-09-2024" وفقا للآتي:

1- استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني.

2- استهداف مستعمرة كريات شمونة للمرة ‏الثانية بصليات مكثفة من الصواريخ، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

3- ‏استهداف ‏مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

4- الساعة 09:30 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

5- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

6- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‌‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

7- الساعة 14:25 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض الزاعورة مستهدفة منصات القبة الحديدية وأماكن تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود العدو الإسرائيلي وأصابتهم بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة خربة سلم.

9- الساعة 15:35 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.