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قوات الاحتلال تطلق النار على المواطنين عند حاجز الحمرا في الاغوار

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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