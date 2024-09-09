الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي يستهدف اطراف بلدة كفر شوبا جنوب لبنان

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :