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مصادر لبنانية:دوي انفجارات في بيت هلل بعد اختراق صاروخي واطلاق صفارات الانذار في اصبع الجليل وتفعيل المنظومة الاعتراضية

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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