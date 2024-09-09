الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في سهل الحولة والجليل الاعلى بعد رصد قصف من لبنان

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :