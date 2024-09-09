المقاومة الفلسطينية تنفذ 20 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال خلال الـ 24 ساعة

العالم-فلسطين

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى”، وفق بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أمس الأحد، 6 اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نار، عملية تفجير عبوات ناسفة، عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة بالضفة.

وقُتل ثلاثة صهاينة أمس الأحد، في عملية إطلاق نار بطولية نفذها الشاب الأردني ماهر الجازي، قرب معبر الكرامة، بينما أصيب مستوطن في مواجهات ورشق بالحجارة لمركبات المستوطنين في الجفتلك قضاء أريحا.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في أبو ديس وبلدة الرام بمدينة لقدس المحتلة، وتخللها إلقاء عبوات ناسفة وحجارة استهدفت جنود الاحتلال وآلياته العسكرية.

وامتدت المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال إلى سلواد ودورا القرع برام الله، فيما نفذ مقاومون في جنين 3 عمليات إطلاق نار، وقعت الأولى في بلدة اليامون والثانية عند دوار الأحمدين والثالثة في بلدة السيلة الحارثية.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة ومنطقة تل وعموم المدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عنبتا بطولكرم، بينما استهدف مقاومون بالخليل مستوطنة “كرمي تسور” بصليات كثيفة من الرصاص، إلى جانب مواجهات في بلدة الظاهرية وبلدة بيت أمر ودورا، تخللها إلقاء حجارة.