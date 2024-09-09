تبون يفوز بنسبة 94.65%... والملفات الساخنة تنتظره!

العالم - مراسلون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يفوز بأغلبية ساحقة، بعهدة ثانية تمتد لـ5 سنوات. في إنتخابات ميزتها نسبة عزوف معتبرة بالرغم من تحقيق نسبة مشاركة أعلى من سابقتها.

صرح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة بأن السيد عبدالمجيد تبون قد حصل على 5 ملايين و329 ألف و253 صوت، مايمثل نسبة 94.65%.

ملفات عديدة على طاولة الرئيس تحمل طابع الإستعجالي، على رأسها الملف الليبي والوضع على الحدود الجنوبية في دول الساحل، وكذا العلاقات مع فرنسا بعد سحب الجزائر لسفيرها من باريس أواخر شهر يوليو الماضي.

وبين كل هذه الملفات تبقى فلسطين على رأس إهتمام عبدالمجيد تبون الرئيس.

وقال الأستاذ الجامعي الجزائري، عبدالرزاق صاغور، لقناة العالم إن السياسة الخارجية الجزائرية لديها ثوابت من ضمنها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والملف الليبي الذي يعتبر ملفا عويصا وخطيرا على حدود الجزائر.

في الداخل منتظر أن يجري الرئيس تعديلا حكوميا واسعا قبل أي خطورة تليها وضع قطار تعهداته خلال الحملة الانتخابية على سكة الإنجاز، على رأسها تحسين الوضع المعيشي، وتحريك عجلة التنمية وعصرنة الإدارة.

فيما قال الأستاذ الجامعي جزائري، إسماعيل خلف الله إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يريد أن يستمر في البناء المؤسساتي والاقتصادي للبلاد، إضافة إلى إعطاء حق الجزائري في حياته وتعزيز قدرته الشرائية.

هذا ويجمع العديد من المتابعين للشأن الجزائري، أن نجاح الرئيس تبون في تطبيق برنامجه الواعد مرتبط بمدى قيامه بتغييرات جذرية للأطر والوجوه القديمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..