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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعين في رام الله وبلدتي سلوان والعيساوية بالقدس

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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