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ناصر كنعاني: رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اكدا على اعتماد ايران سياسة حسن الجوار

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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