سفيرة سعودية 'تحضر فعالية بواشنطن بمشاركة إسرائيليين'

العالم- السعودية

وادعت "تايمز أوف إسرائيل"، الإثنين، ان السفيرة ألقت خطابا "ملهما"، في القمة التي شارك فيها السفيران المغربي والبحريني لدى الولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة العبرية، يُحظر حاليا نشر محتوى الجلسة والصور الخاصة بها، رغم إشادة وسائل إعلام إسرائيلية بخطاب السفيرة السعودية باعتبار أنه كان "ملهما".

يذكر أنه لم يصدر عن الخارجية السعودية، أو السفارة السعودية لدى واشنطن، أو السفيرة، أية معلومات تتعلق بالحدث، أو بمشاركتها فيه.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن "مسؤول إسرائيلي كبير"، تكهنه بـ"إمكانية إبرام صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الفترة ما بين انطلاق الانتخابات الأميركية في نوفمبر وتنصيب الرئيس الأميركي الجديد في 20 يناير"، مع التأكيد على أن ذلك "يتطلب وقفا لإطلاق النار في غزة، ورؤية بشأن حل القضية الفلسطينية".

ولم تعترف السعودية بالكيان الصهيوني قط، ولم تنضم إلى اتفاقات التطبيع المبرمة عام 2020 بواسطة أميركية، التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان العلاقات مع كيان الاحتلال.