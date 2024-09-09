الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: ايران تسعى لتعزيز العلاقات مع دول القوقاز في اطار احترام السيادة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :