الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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ناصر كنعاني: في اطار سياسة حسن الجوار نرفض الخطوات المثيرة للتوتر بالمنطقة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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