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ناصر كنعاني: هناك وثيقة موقعة مع الاتحاد الروسي تحت عنوان المعاهدة الشاملة للعلاقات الايرانية الروسية لتعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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