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ناصر كنعاني:من المؤسف مشاهدة استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واليوم في الضفة الغربية

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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