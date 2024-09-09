إيران بلاست.. مسيرة 18 عاما من النجاح والتطور في الصناعة

العالم _ إيران

مرة أخرى فتحت طهران ذراعيها لتحتضن فعالية جديدة على أرض معارضها، هو معرض ايران بلاست الدولي للبلاستيک والبتروکيمياويات في نسخته الـ18، والذي يعد من أكبر وأهم المعارض في إيران، في مجالات المواد الخام والآلات لصناعة البلاستيك، فضلا عن واحدة من أكثرها تميزا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وقال محمد حسين الهاشمي، رئيس المجلس الإداري لشركة ايرانية، لقناة العالم: "لقد حققنا نموا جيدا في صناعة البلاستيك في الفترة الأخيرة. ورغم وجود عقبات، إلا أننا بجهود شبابنا تغلبنا عليها وطورنا أنفسنا. والآن أصبح بإمكاننا منافسة العديد من دول العالم في مجال صناعة البلاستيك. إذا تم دعم المنتجين، سيكون لدينا بالتأكيد منتجات أفضل ونزيد صادراتنا."

يقام هذا المعرض في أربع مجموعات: المواد الخام، والمنتجات الجاهزة والمصنعة، والآلات والمعدات، والخدمات. ومن أهداف إقامته تعزيز صناعة البلاستيك في البلاد، والتعريف بالطاقات الفعلية، وايجاد فرص الاستثمار .

وقال مهران مدبري، الرئيس التنفيذي لشركة ايرانية، في تصريح لقناة العالم: "أعمل في مجال صناعة البلاستيك وآلاتها منذ نحو 30 عاما. نحن ننتج جميع أنواع المنتجات البلاستيكية. لقد شاركنا في هذا المعرض منذ السنة الأولى لتأسيسه. وهذا المعرض يساعدنا على جذب زبائن جدد. ومن خلال المعرض نتعرف على المنتجات الجديدة للشركات الأخرى، ويتم إدخال منتجاتنا الحديثة. ونحاول كل عام تقديم تكنولوجيا جديدة."

يعتبر المعرض أكبر حدث لصناعة البلاستيك في غرب آسيا ومن أرقى المعارض لصناعة البلاستيك عالميا. ويسعى إلى توفير أساس لازدهار سوق صناعة البلاستيك المحلي وتسهيل عملية التسويق العالمي.