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ناصر كنعاني:المؤسف هو ان المجتمع الدولي لم يقف بوجه العدوان الاسرائيلي حتى الان

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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