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ناصر كنعاني: على اميركا ان تعمل وبشكل جاد على وقف اطلاق النار في غزة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

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