سرقات الهواتف ترتفع بنسبة 150% في بريطانيا

العالم- اوروبا

وسجلت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة مجموعات من اللصوص الملثمين يستخدمون الدراجات الهوائية لسرقة الهواتف من المارة في عدة مدن بريطانية، وخاصة في لندن، مما أثار قلق المواطنين من تصاعد الجرائم في الشوارع.

أرقام مخيفة

تشير التقديرات إلى أن حوالي 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع خلال عام 2024، مما يعني حدوث أكثر من 200 حالة سرقة يوميًا. وهذا الرقم يمثل أكثر من ضعف الحوادث المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 31 ألف حالة سرقة حتى مارس 2023. وتوضح البيانات الحكومية أن هذا الارتفاع يعود بشكل كبير إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المستعملة محليًا ودوليًا.

رغم هذه الزيادة الملحوظة في عدد السرقات، إلا أن التحقيقات كانت غير كافية، حيث أظهرت الإحصاءات أن 81.9% من التحقيقات أُغلقت دون أن يتم القبض على أي مشتبه به، بينما تركزت الاتهامات في 0.8% فقط من الحوادث.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية أن بيانات مسح الجريمة للأشهر الـ 12 الماضية تظهر حدوث أكثر من 200 سرقة يومياً في شوارع إنجلترا وويلز، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ أكثر من عقد، حيث تجاوز المتوسط السنوي لسرقات الهواتف في الفترتين 2012-2013.

أظهرت أحدث تقديرات مسح الجريمة زيادة في إجمالي السرقات، بما في ذلك السرقات والتسلل، بنسبة تجاوزت الثلث في العام الماضي.

كما أكدت التقديرات المنشورة من مسح الجريمة في إنجلترا وويلز أن أكثر من ثلث جرائم السرقة (36%) كانت تتعلق بسرقة هاتف محمول في العام الماضي.