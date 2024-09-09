جدري القردة يتسلل إلى أكبر دولة سكانيا بالعالم

العالم- اسيا والباسيفيك

ويشير بيان الوزارة، إلى أن هذا الرجل عاد قبل أيام من دولة ينتشر فيها مرض جدري القردة، لذلك وضع في الحجر الصحي وحالته الصحية مستقرة، دون ذكر المدينة أو المستشفى التي يتعالج فيها الرجل. كما لم تذكر الوزارة اسم الدولة التي كان فيها هذا الشخص.

وجاء في بيان الوزارة: "تجري عملية اختبار عينات المريض للتأكد من إصابته بمرض جدري القردة، ويعالج وفقا للبروتوكولات المعتمدة. وبالإضافة إلى ذلك يتتبع المختصون اتصالات المريض لتحديد المصادر المحتملة للعدوى".

وتجدر الإشارة إلى أنه في عامي 2022 و2023 شخصت في الهند 20 إصابة بمرض جدري القردة، توفي أحدهم.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 14 أغسطس المنصرم عن تفشي مرض جدري القردة في إفريقيا، واعتبرته حالة طوارئ صحية عالمية.