الجهاد الإسلامي: العدوان "الاسرائيلي" على سورية يعدّ جريمة حرب

العالم- فلسطين

واصدرت الجهاد الإسلامي بيانا قالت فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة العدوان الصهيوني المجرم على الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق. أدّى هذا العدوان الغاشم إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولا سيما بين المدنيين الأبرياء، حيث تعرضت الأحياء السكنية الآمنة لسقوط الصواريخ، وأثار حالة من الرعب والفوضى في صفوف الشعب السوري. إن هذا العدوان يُعدّ جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها العدو المجرم في قطاع غزة والضفة المحتلة والجنوب اللبناني.

إن هذا العدوان السافر يؤكد على أن الكيان الصهيوني هو عدو لكل شعوب المنطقة، ويسعى إلى فرض هيمنته بالقتل والجرائم والترويع، ما يتطلب مواجهته بكل الإمكانات.

إن الصمت الدولي والعربي على جرائم العدو داخل فلسطين، وما تؤمنه الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان من غطاء لحكومة الكيان يشجعها على التمادي في العدوان بلا رادع.

إننا إذ نؤكد تضامننا مع سورية، قيادة وشعباً، إزاء ما تتعرض له من عدوان سافر، فإننا ندعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنبن 6 ربيع الأول 1446 هجرية، 9 سبتمبر 2024 م