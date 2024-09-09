الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: العدوان "الاسرائيلي" على سورية يعدّ جريمة حرب

الجهاد الإسلامي: العدوان
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة العدوان الاسرائيلي على سورية الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولا سيما بين المدنيين الأبرياء، مؤكدة إن هذا العدوان يُعدّ جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب الاخرى التي يرتكبها الكيان المحتل.

العالم- فلسطين

واصدرت الجهاد الإسلامي بيانا قالت فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة العدوان الصهيوني المجرم على الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق. أدّى هذا العدوان الغاشم إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولا سيما بين المدنيين الأبرياء، حيث تعرضت الأحياء السكنية الآمنة لسقوط الصواريخ، وأثار حالة من الرعب والفوضى في صفوف الشعب السوري. إن هذا العدوان يُعدّ جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها العدو المجرم في قطاع غزة والضفة المحتلة والجنوب اللبناني.

إن هذا العدوان السافر يؤكد على أن الكيان الصهيوني هو عدو لكل شعوب المنطقة، ويسعى إلى فرض هيمنته بالقتل والجرائم والترويع، ما يتطلب مواجهته بكل الإمكانات.

إن الصمت الدولي والعربي على جرائم العدو داخل فلسطين، وما تؤمنه الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان من غطاء لحكومة الكيان يشجعها على التمادي في العدوان بلا رادع.

إننا إذ نؤكد تضامننا مع سورية، قيادة وشعباً، إزاء ما تتعرض له من عدوان سافر، فإننا ندعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الاثنبن 6 ربيع الأول 1446 هجرية، 9 سبتمبر 2024 م

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل محاولة التفاف 'اسرائيل' على حماس!

الجهاد الاسلامي تعلق على العملية النوعية المزدوجة بالخليل