شاهد/هذا ما قاله شقيق المنفذ الاردني لعملية الكرامة عن الشهيد

العالم- الاردن

وأضاف خلال مكالمة مع وكالة عمون، أن "الشهيد ماهر متزوج وله خمسة أطفال أكبرهم 12 سنة"، مبينا أن "الشهيد يعمل سائق شاحنة على المعبر، حيث يفرغ حمولته هناك ويعود للمعبر".



وذكر أن السلطات لم تتواصل مع الأسرة حتى الآن، وعلموا بالخبر من وسائل الإعلام.

وماهر الجازي عسكري أردني متقاعد، وسائق شاحنة، ولد عام 1985 في قرية من قرى محافظة معان الأردنية، وينتمي إلى عشيرة الحويطات.

عمل عسكريا في القوات المسلحة الأردنية، وبعد تقاعده عمل سائق شاحنة.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورة من حساب شادي الجازي على منصة فيسبوك وهو يرحب بالعملية، قبل أن يعلم أن شقيقه هو المنفذ.

وخرج آلاف الأردنيين في مسيرة، مساء امس الأحد، من المسجد الحسيني وسط عمان القديمة، لإقامة "زفة شهيد"، بعد عملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي.



ودعت الحركة الإسلامية إلى الفعالية، وأطلقت عليها "من الكرامة للكرامة"، للإشادة بمنفذ عملية المعبر، التي قتل فيها 3 من عناصر الاحتلال، واستشهد الجازي على إثرها.



وشهدت المسيرة حضورا كبيرا من قبل الأردنيين، فيما قال نشطاء؛ إن أجهزة الأمن منعت المشاركين في المسيرة من إدخال السيارة التي تحمل مكبرات الصوت.



وردد المشاركون هتافات: "ابن معان قالها.. غزة واحنا ورجالها"، "يا ابن الجازي يا مغوار.. يا مفجرها في الأغوار"، و"طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بين وحارة وشارع" و"شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية.. واللي بدو الأرض تعود يحمل البندقية" و"شعب الأردن يا كابوس.. لبى ندا المقاوم وع الصهيوني راح ندوس" و"وحيو الشعب اللي ما يساوم".



وأدى المشاركون صلاة الغائب على روح الشهيد الجازي، الذي نفذ العملية، كما أطلقوا الألعاب النارية في الهواء؛ احتفالا بتنفيذ العملية ضد الاحتلال.