شاهد.. السبب الحقيقي وراء تأخر الرد الايراني على العدوان الاسرائيلي

العالم - خاص العالم

واعتبر حكم امهز في حوار خاص لقناة العالم ان الهدف الاساسي من الرد هو ان يكون قاسيا وموجع دون جر المنطقة لحرب اقليمية، مع الاخذ في الاعتبار الجهوزية الكاملة لمحور المقاومة والجمهورية في حالة التصعيد ووصول الامر لحرب اقليمية ولمعركة على الارجح ستكون كبيرة.

واشار امهز الى ان هناك العديد من التكهنات حلو ماهية الرد، مقدرا ان الرد سيكون مختلف عن المرة السابقة الذي كان باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية بل سيكون الرد في الداخل الاسرائيلي سواء عملية امنية او اغتيال او شيء من هذا القبيل بحيث يكون موجع ويمنع الاسرائيلي من معاودة اعتداءته.

وتابع ان التاخير في الرد الايراني يرجع سببه لدراسة ايران للظروف السياسية في الكيان الاسرائيلي وهي ظروف متوترة ومتأزمة وهناك اشكالات كبيرة على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاته مع الولايات المتحدة.

ولفت الى ان ايران قد لا تري ان هذا هو الوقت المناسب للرد باعتبار انه اذا حصل الرد فهذا يعني توحد الداخل الاسرائيلي في مواجهة الخطر الخارجي الذي يأتيه لذلك قد يتاخر الرد حتى نضوج الظروف السياسية وعلى مستوى تحقيق الاهداف.

يذكر ان قائد حرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، جدد تاكيده على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش كابوس الرد الإيراني ليلا ونهارا، مضيفا أن ملامح نهايته قد بدأت بالظهور.

وقال اللواء سلامي إن العدو الصهيوني سيتذوق طعم الانتقام الإيراني وسيدرك أنه لا يمكن له التلاعب بخطوط إيران الحمراء. وأضاف أن الرد الإيراني حتمي لكن هذه المرة سيكون بطريقة مختلفة، وسيتعلم الصهاينة أنه يجب التوقف عن اللعب بذيل الأسد. وقال سلامي إن الكيان الصهيوني محاصر من العراق واليمن ولبنان، وإن مسؤوليه في حيرة ولا مخرج لهم، وينتظرون الموت في أي لحظة.

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