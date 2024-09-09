غزة.. عام دراسي جديد بدون طلاب

العالم _ مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ بدون أكثر من 630 الف طالبًا وطالبة في غزة، بالإضافة إلى أكثر من 55,000 طفل جديد في الصف الأول الذين حرموا أيضًا من بدء عامهم الدراسي.

وأبرز مراسل العالم التأثير السلبي لهذا الوضع، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستخدم فقط السلاح الناري ضد المواطنين، بل يستعمل أيضًا "أسلحة سامة قاتلة" تؤثر على القطاع التعليمي، مما يؤدي إلى تجهيل الطلاب وتدمير النظام التعليمي.

بدأ العام الدراسي الجديد، صباح اليوم الاثنين، في الضفة الغربية والقدس، في ظل حرمان طلبة قطاع غزة من التعليم للعام الثاني على التوالي، جراء حرب الإبادة المتواصلة منذ 11 شهراً.

يأتي بدء العام الدراسي الجديد بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي على المدن الشمالية في الضفة الغربية لاسيما محافظتي جنين وطولكرم، واقتحامات ومواجهات يومية ومتكررة.