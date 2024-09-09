طبيب ايراني يحصل على ذهبية مهرجان الاختراع والابتكار العالمي الأمريكي

العالم - ايران

وحصل الطبيب "حسين قاسمي" الحائز على شهادة اختصاص في سرطان الدم وسرطان البالغين على المرتبة الأولى كثاني منتج لهذا المنتج في العالم من خلال اختراع منتج رذاذ شمعي يغطي الجروح والحروق الذي يحتوي على إفرازات الخلايا الجذعية.

واوضح الطبيب قاسمي بأن هذا الرذاذ يحتوي على إفرازات الخلايا الجذعية التي لها خاصية التجديد و يستخدم على شكل مسحوق أو رذاذ على الجروح والحروق مما يشكل طبقة موضعية عليها.

وفي اشارة الى مزايا المنتج اعلاه، بيّن قاسمي بأن المنتج لا يسمح بإفراز سوائل الجسم ويمنع دخول العوامل الخارجية مثل البكتيريا والفطريات الى الجلد والأنسجة التي تسبب العدوى، ومن ناحية أخرى فإن المواد والإفرازات الموجودة داخل الجرح تساعد على إعادة بناء الجلد في منطقة الجرح أو الحروق ويستخدم في الغالب في الحروق الشديدة والجروح التي لا تستجيب للعلاج.

وذكر بأن إيران هي الدولة الثانية في العالم التي تمكنت من إنتاج هذا المنتج الذي يشكل طبقة على الجرح مما يؤدي إلى شفاء أسرع للمنطقة المتضررة.

يشار الى ان الاتحاد العالمي للاختراعات والابتكارات ينظم مرتين سنويا مهرجانا للاختراعات والابداعات الجديدة في العلوم الطبية، مرة في أمريكا واخرى ​​في أوروبا، حيث تعرض المشاريع العالمية والمستثمرون من مختلف البلدان أفكارا جديدة.

والجدير بالذكر ان تصميم الرذاذ الشمعي الذي يغطي الجروح والحروق التي تحتوي على إفرازات الخلايا الجذعية يعود الى عضوي هيئة التدريس في كلية العلوم الحديثة بجامعة تبريز للعلوم الطبية الطبيب "حسين قاسمي" والطبيب" أبو الفضل برزكري".

هذا وتعتبر جامعة تبريز للعلوم الطبية من أفضل الجامعات الايرانية حيث تضم حوالي 10 الاف طالب في 200 مجال دراسي و 33 وحدة تعليمية، ويدرس حاليا في هذه الجامعة حوالي 300 طالب أجنبي.

وتضم جامعة تبريز للعلوم الطبية 875 عضو هيئة التدريس. ومع 30 مركزا بحثيا، قدمت حوالي 10 الاف مشروع بحثي للمجتمع العلمي.

ومن بين مرافق جامعة تبريز للعلوم الطبية ، هناك 13 مركزا تعليميا وعلاجيا، 30 مركزا للبحث وتطوير التكنولوجيا ونموها و19 شبكة صحية.