الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. صواريخ المقاومة اللبنانية تدك مستوطنة نهاريا

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان وسائل الاعلام العبرية بثت صورا تظهر استهداف مباشر لاحد الابراج داخل مستوطنة نهاريا شمالي فلسطين المحتلة بالمسيرات الانقضاضية.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان هناك انباء تفيد بدوي انفجارات في مستوطنة كريات شمونة، وينتظر التأكيد عبر بيانات المقاومة.

واوضح ان المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت في بيان استهداف قاعدة معيان باروخ بالاسلحة الصاروخية الثقيلة، بالاضافة الى تعامل المقاومة بالرشقات مع عناصر كانت تتقدم من خلال ما يسمى الشريط الشائك على محيط بلدة عيتا الشعب لجهة حدب البوستان واجبرت تلك القوة على الانكفاء.

هذا وكثفت المقاومة استهداف كريات شمونة وشاميرا بالمسيرات وصواريخ فلق وكاتيوشا، من مساء السبت إثر اعتداءات اسرائيلية طالت مدنيين في فرون وخربة سلم.

بالمقابل أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط عدد من الجرحى إثر غارة اسرائيلية على بلدة حانين جنوبي البلاد.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

9 ضربات طاحنة.. حصيلة عمليات "حزب الله" ضد جيش الاحتلال يوم الأحد

الإحتلال يستخدم 'أسلحة محرمة دوليا' في قصف مواقع جنوب لبنان

حزب الله يقصف كريات شمونة رداً على استهداف فرون