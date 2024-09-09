بالفيديو.. صواريخ المقاومة اللبنانية تدك مستوطنة نهاريا

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان هناك انباء تفيد بدوي انفجارات في مستوطنة كريات شمونة، وينتظر التأكيد عبر بيانات المقاومة.

واوضح ان المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت في بيان استهداف قاعدة معيان باروخ بالاسلحة الصاروخية الثقيلة، بالاضافة الى تعامل المقاومة بالرشقات مع عناصر كانت تتقدم من خلال ما يسمى الشريط الشائك على محيط بلدة عيتا الشعب لجهة حدب البوستان واجبرت تلك القوة على الانكفاء.

هذا وكثفت المقاومة استهداف كريات شمونة وشاميرا بالمسيرات وصواريخ فلق وكاتيوشا، من مساء السبت إثر اعتداءات اسرائيلية طالت مدنيين في فرون وخربة سلم.

بالمقابل أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط عدد من الجرحى إثر غارة اسرائيلية على بلدة حانين جنوبي البلاد.

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