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الدفاع الجوي بالمقاومة اللبنانية يطلق صاروخ ارض جو باتجاه طائرة حربية اسرائيلية ويجبرها على المغادرة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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