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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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