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مصادر عبرية: حريق في قاعدة عسكرية قرب شلومي عقب سقوط صاروخين

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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