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شهيد واصابة بحالة حرجة في غارة على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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